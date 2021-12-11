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الزراعة: الانتهاء من 2 مليون كارت فلاح وتوزيعها على المزارعين

07:21 م السبت 11 ديسمبر 2021
الزراعة: الانتهاء من 2 مليون كارت فلاح وتوزيعها على المزارعين

كارت الفلاح الذكي

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد يوسف، رئيس شؤون المديريات الزراعية، أن كارت الفلاح هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على أزمة الحيازات الوهمية، موضحًا أنه تم وقف العمل بالحيازات الورقية المحصول الشتوي الحالي.

وقال يوسف، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن كارت الفلاح يقضي على الحيازات الوهمية، مشيرًا إلى الانتهاء من 2 مليون كارت وتم توزيعها على المزارعين.

وأضاف رئيس شؤون المديريات الزراعية، أنه تم منه إطلاق 3.5 مليون كارت لخدمة 4 ملايين مستفيد، لافتًا إلى أنه تم طباعة أكثر من 3 ملايين كارت.

وأشار إلى وجود 860 ألف كارت في الجمعيات الزراعية جاهزة للاستلام، مضيفًا: "هناك 1.7 مليون فدان لا يوجد لهم كروت بسبب المواريث وعدم تقديم الأوراق الكافية لاستخراج كارت الفلاح، ووجهنا لسرعة إنهاء الإجراءات".

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية أطلقت مشروع "كارت الفلاح" في عام 2015، استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي.

كارت الفلاح المديريات الزراعية محمد يوسف المحصول الشتوي

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