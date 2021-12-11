كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 6 أيام، من الأحد 12 ديسمبر وحتى الجمعة 16 ديسمبر 2021.

تفاصيل حالة الطقس جاءت على النحو التالي:

الطقس السبت 11 ديسمبر والأحد 13 ديسمبر:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من الاثنين يوجد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 5 درجات.

الطقس الاثنين 13 ديسمبر:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات.

الطقس الثلاثاء 14 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 15 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

حالة الطقس الخميس 16 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الجمعة: 17 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس اليوم.. شبورة وبرودة وحرارة وأمطار على هذه المناطق