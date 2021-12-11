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الصحة: 50 مليون جرعة لقاح جاهزة لتطعيم المواطنين

06:01 م السبت 11 ديسمبر 2021
الصحة: 50 مليون جرعة لقاح جاهزة لتطعيم المواطنين

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع، مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، الموقف التنفيذي للتطعيم لمجابهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتوافر لدينا حاليا ما يزيد على 50 مليون جرعة لقاح جاهزة لتطعيم المواطنين، متوجها بالشكر، في سياق حديثه، للمحافظين على جهودهم وتعاونهم في العمل على تطعيم المواطنين، وهو ما ظهر في تحقيق بعض المحافظات معدلات تطعيم عالية للغاية للأعداد المستهدفة، مستدركًا بأن هناك بعض المحافظات الأخرى نعمل حاليًا، بالتنسيق مع المحافظين، على زيادة معدلات تلقي المواطنين اللقاحات بها.

كما أعرب عبدالغفار عن استعداد الوزارة لتوفير مراكز تطعيم ثابتة، وسيارات متنقلة تحقيقًا لهذا الهدف القومي المهم.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، مؤكدًا أنه انطلاقًا من الأهمية الكبيرة لهذه الحملة فإن الأمر يتطلب تحقيق تنسيق عال مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، لتيسير إجراءات حصول جميع الأطفال في فترات العمر المستهدفة على التطعيم بالمحافظات كافة، مؤكدًا أنه سيتم تجهيز فرق للتطعيم من قطاعات الوزارة؛ بهدف الانتهاء من تطعيم الأطفال في المواعيد المحددة.

وبدورهم، استعرض المحافظون جهودهم خلال الفترة الماضية من أجل تشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة التعديات المختلفة، ومواجهة التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، وكذا جهود توفير السلع الغذائية بالأسواق.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء لقاح كورونا محمد عبدالعاطي خالد عبدالغفار

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