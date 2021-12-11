رئيس الوزراء يوجّه بحصر مواقف السرفيس في المحافظات ووضع خطة لتطويرها

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع، مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والفيضانات والسيول، فالأمر يستلزم من المحافظات ضرورة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية وموسم الأمطار الغزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتفعيل عمل غرف الأزمات، إلى جانب التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية الأخرى، والتأكد بصفة دائمة من تطهير مخرات السيول، وكذا مصارف الأمطار، والاطمئنان لتوافر المعدات اللازمة للتعامل مع تراكم الأمطار.

كما كلف رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لكل مواقف سيارات "السرفيس" في المحافظات، مع وضع خطة واضحة مقترحة لتطويرها.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا، خلال الاجتماع، على ضرورة إزالة التعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات مرة أخرى.