قيادي بالمصري الديمقراطي لمصراوي: نحن حزب في خانة المعارضة البناءة وجاهزون للمحليات

(مصراوي):

قال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بالقليوبية، إن الحزب لديه استراتيجية توسعية في إطار المقرات بالمدن والمراكز والمحافظات على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف البياضي، في تصريح لـ"مصراوي" بمناسبة افتتاح مقر الحزب بالقناطر الخيرية بالقليوبية، أن السياسة التوسعية لدى الحزب قائمة على زيادة عدد المقرات وفقا لعدد العضويات المتزايدة، مشيرا إلى أن الحزب يريد الوصول إلى كافة فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الحزب محسوب على اليسار ولكنه في إطار المعارضة البناءة القائمة على تأييد والموافقة على أي قرارات أو إجراءات تتوافق مع توجه الحزب وسياسته وليس لمجرد المعارضة من أجل المعارضة، موضحًا أن الحزب كان أول من أيد ورحب بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك قرار الرئيس إلغاء قانون الطوارئ.

وأوضح أن الحزب يعمل لفتح المزيد من المقرات للقيام بدوره السياسي كحزب بالإضافة الدور الخدمي والمجتمعي الهادف إلى تحقيق التكامل مع مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الأحزاب جزء من مؤسسات الدولة لأنها مكون من مكونات الدولة لا غنى عنها ويجب دعمها من أجل البقاء واستمرار الحياة السياسية.

ولفت البياضي إلى الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب لديها تنسيق كامل ومستمر مع الهيئات البرلمانية الأخرى حيث تحتاج الأحزاب لبعضها البعض وخصوصا الأقليلة من أجل الأدوات البرلمانية المختلفة مثل طلبات المناقشة ومشروعات القوانين وغيرها.

وشدد على أن الحزب جاهز للمنافسة في الانتخابات المحلية حال تم إجراؤها، مؤكدا أن الحزب لديه العديد من الكوادر القادرة على المنافسة ويسعى لذلك.

وافتتح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجمعة، مقر أمانة الحزب بمحافظة القليوبية ومقر النائب فريدي البياضي، عضوٍ مجلس النواب عن الحزب، ويقع المقر الجديد في مدينة القناطر الخيرية.

وحضر فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل، النائب الأول لرئيس الحزب، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، ومن الأحزاب الأخرى، ولفيف من القيادات والشخصيات السياسية.

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