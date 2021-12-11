اقتراح برغبة بمجلس الشيوخ لتفعيل القانون لحظر تشغيل الأطفال

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتفعيل المادة 64 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتي تحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، كما تحظر تدريبهم قبل بلوغهم 13 عاما.

وقدمت النائبة اقتراحا برغبة لمجلس الشيوخ لملاحقة أولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم لسوق العمل ويحرمونهم من فرصتهم في التعليم، قائلة: تفعيل تلك المادة يحد من انتشار التسرب التعليمي، وهي الظاهرة التي تعد ركيزة لكل المشكلات المجتمعية خاصة في عصرنا الذي تتسابق فيه الدول لتطور التعليم وتمكين الأطفال من استخدام التكنولوجيا.

وقالت نيفين جورج: الرغبة في كثرة الإنجاب تقترن بالريف وبالمناطق العشوائية حيث يعمل الأطفال وهم دون عمر 15 عاما في أعمال لا تناسب قدرتهم البدنية والنفسية.

وأشارت إلى أن بعض الأطفال يعملون أحيانا وهم دون الثامنة وهذا يؤدي إلى تسربهم من التعليم الإلزامي بنص القانون، كما يرفع من نسب الأمية، ويفقد الطفل حقه في ممارسة حياته كطفل وفي التربية السليمة، ويجعل من فرص انخراطه في تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم كبيرة.

وانتقدت عضو لجنة الصحة بالشيوخ، مقولة "الطفل يأتي برزقه" التي يرددها البعض دون فهم حقيقي للأخطار التي تواجه البلاد جراء الزيادة المطردة للسكان، مؤكدة على أن الأرزاق لن تأتي بدفع الأطفال مبكرا لسوق العمل واغتيال طفولتهم التي يجب أن تكون من أسعد فترات حياتهم.

وأكدت على أن تفعيل القانون بجدية سيلزم أولياء الأمور بتعليم أطفالهم وعدم استغلالهم كمصدر لكسب المال، إنما تربيتهم وتعليمهم ليكونوا أفرادا فاعلين بالمجتمع وركيزة للارتقاء بالوطن.

جدير بالذكر أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ناقشت في اجتماعها الأخير مشكلة الزيادة السكانية بمصر، كما أعدت دراسة عن تأثير الزيادة السكانية على التنمية المستدامة وبحثت عن سبل لاحتوائها من خلال حلول مبتكرة من خارج الصندوق.​