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ريهام سعيد توجه رسالة لشيرين عبدالوهاب بعد حلق شعرها: "عملتي كده لأن عندك اكتئاب"

04:57 م السبت 11 ديسمبر 2021
ريهام سعيد توجه رسالة لشيرين عبدالوهاب بعد حلق شعرها: "عملتي كده لأن عندك اكتئاب"

ريهام سعيد

كتب- محمد نصار:

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على آخر ظهور للفنانة شيرين عبدالوهاب حليقة الرأس عقب انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

وقالت ريهام، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: قيل قليل: أنتٍ عملتي كده لأن عندك اكتئاب أو هو عمل كده مش فارقة لأنه كان امبارح عدى خلاص.

وأضافت ريهام سعيد: كل جرح بيخلينا أقوى، واللي وصل لي قوتك كان ممكن تلبسي باروكه.. أنتٍ طلعتي غنيتي وبرا مصر وقدرتي تبتسمي حتى لو مش ابتسامة حقيقية وقدرتي تغني وقدرتي تواجهي العالم كله لأنك شيرين عبدالوهاب.

وتابعت: أنتٍ أكتر واحدة عارفة مين شيرين عبدالوهاب عشان كده كنت دائما أدافع عنك سيدتي.. أحييكي على قوتك اللي هي كل جمالك وعلى فكرة شكلك برضوا زي القمر.. بحبك.

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ريهام سعيد شيرين عبدالوهاب انفصال شيرين عبدالوهاب حسام حبيب

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