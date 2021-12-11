دور المرأة في المجال النووي.. مؤتمر الطاقة الذرية بأسوان يناقش 13 محورا

كتب- محمد صلاح:

تنظم هيئة الطاقة الذرية بالاشتراك مع الهيئة العربية للطاقة الذرية المؤتمر العربي الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي سيعقد غدا الأحد ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور سالم حامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمشاركة رؤساء الهيئات النووية من مصر والدول العربية.

وأشارت الهيئة إلى أن محاور المؤتمر تشمل: العلوم الأساسية ومفاعلات الأبحاث ومفاعلات القوى ودور المرأة في المجال النووي وتقنيات النظائر المشعة في الطب والزراعة وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وتحلية ومعالجة المياه والأمان النووي والمعرفة النووية والقبول الشعبي للطاقة النووية وإدارة النفايات المشعة.

كما تشمل فعاليات المؤتمر التجربة المصرية لإنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني والتجربة العراقية عن إزالة التلوث الإشعاعي بمحافظة البصرة.

وأضافت الهيئة أن هذا المؤتمر يعتبر انطلاقة جديدة لهيئة الطاقة الذرية المصرية للقيام بدورها الهام والرائد على المستوى القومي والعربي والدولي واستعادة دورها المحوري كأقدم هيئة ومدرسة علمية نووية وبحثية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على مستوى الدول العربية وقارة أفريقيا وعلى المستوى القومي لدعم البرنامج النووي المصري لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الماضي في مراحل إنشائه بخطى ثابتة.

وقالت إنه تم دعوة بعض المؤسسات الدولية للمشاركة في فعاليات المؤتمر مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتة إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الأبحاث بحضور أكثر من 250 عالما من 10 دول عربية وهي مصر ولبنان وتونس واليمن والأردن وفلسطين وليبيا والسعودية والسودان والعراق، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والصحفيين والصحفيات بالصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية هذا الحدث المهم.

وأكدت على أن المؤتمر يعتبر فرصة عظيمة للتعاون العلمي العربي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واستغلال الموارد البشرية العربية والتعاون فيما بينها في جميع المجالات ذات الصلة خاصة بعد الظروف وتغير بيئة الأبحاث العلمية وتشديد إجراءات السفر للدول الأوروبية وغيرها نتيجة أزمة كورونا.

كما سيحضر المؤتمر ممثلي شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية وهي الشركة المنوط لها إنشاء المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.​