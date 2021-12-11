بث مباشر| شاهد مباراة مصر والأردن بكأس العرب مجانًا

كتب- محمد نصار:

يلتقي منتخب مصر الوطني المصري مع نظيره الأردني في إطار مباريات ربع نهائي كأس العرب، وذلك في الخامسة من مساء اليوم السبت، على ستاد الجنوب.

وتمكن المنتخب المصري، من التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد تعادله في المباراة الأخيرة المثيرة أمام الجزائر بهدف لكل فريق، ولكن منتخبنا تمكن من حسم الصدارة لصالحه بسبب قانون اللعب النظيف، فيما وصل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط.

ويتأهل الفائز من مباراة اليوم، لملاقاة المنتخب التونسي في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي المنتخب القطري الفائز من مباراة المغرب والجزائر.

بث مباشر لمباراة مصر والأردن

يمكن مشاهدة البث المباشر لمبارة مصر والأردن في بطولة كأس العام بدولة قطر من خلال الرابط التالي:

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس، المباراة، بعد حصولها رسميًا على حقوق بث المباراة، وذلك عبر ترددها: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على قناتي beinsports 1 وbeinsports 2، حيث خصصت الشبكة صاحبة حقوق بث البطولة، قناتيها الناقلتين للبطولة مجانًا لبث المباراة، وذلك على الترددات التالية:

Bein sports 1

على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

Beinsports 2

على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11054 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11585 رأسي، ومعامل الترميز 27500- معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

قناة Alkass One HD القطرية

تبث على النايل سات على تردد: 11919 H، معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 3/4

ويمكن مشاهدة اللقاء من خلال 3 قنوات مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي..

قناة on time sport على النايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة 1 bein sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

وأخيرًا قناة Alkass One HD القطرية على النايل سات

التردد: 11919 H

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.