طلب إحاطة بشأن تعامل بعض السفارات والقنصليات مع المصريين عند الحصول على التأشيرة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة.

وطالب الخولي استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير الخارجية بشأن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، حيث إن المواطنين يواجهون العديد من الصعوبات، والتي تبدأ منذ الوقوف في طوابير أمام أبواب السفارات وعدم توفير أبسط سُبل الراحة لهم، مرورًا بالمعاملة غير اللائقة من جانب بعض العاملين، علاوة على ذلك، فإن هناك مبالغة واضحة في بعض الطلبات مثل ارتفاع رسوم التأشيرة.

وتابع: كما يشتراط التقديم على التأشيرة قبل 3 أشهر من موعد السفر وهو أمر غير منطقي في بعض الأحيان، وأيضًا يوجد تعسف في الإجراءات وتأخر في الرد على الطلبات الواردة لهم؛ مما يؤدي إلى تعطل المصالح العامة للمواطنين مثل الراغبين في العلاج وحضور المؤتمرات العلمية.

وبناء على ذلك طالب الخولي وزارة الخارجية بسرعة التدخل للنظر في الأمر لضمان تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان العالمية وحماية حقوق المواطنين على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

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