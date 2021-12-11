برلمانية: المبادرات الرئاسية ترجمة حقيقة لحقوق الإنسان

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن احتفال مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي تتويجا للجهود غير المسبوقة التي قدمتها الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة لترسيخ القيم والمبادئ السامية التي تحقق المساواة في الحقوق والواجبات وتوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأضافت سلامة، في بيان، اليوم السبت، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خارطة طريق للمستقبل لترسيخ الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فضلا عن انحياز القيادة السياسية والدولة المصرية للمجتمع المدني بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني للعمل جنبا إلى جنب بما يحقق آمال وطموحات المواطنين.

وأكدت النائبة أمل سلامة على أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجا ملهما للكثير من دول العالم، وتجسيدا واقعيا لحقوق الإنسان، حيث تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى الارتقاء بحياة المواطنين في القرى والعزب والنجوع التي يعيش فيها نحو 60 مليون مواطن.

وأشارت إلى المبادرات الرئاسية ساهمت في القضاء على العشوائيات، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية، والقضاء على فيروس سي وإعلان مصر دولة خالية فيروس سي وعلاج السمنة والتقزم والأمراض المزمنة والاهتمام بصحة المرأة.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن مجلس النواب أصدر عددا من القوانين التي تحقق الأمان الأسرى للمرأة والطفل، بتغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث، وتحقق التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة وتحمي الطفل من الاستغلال، حيث تتولى المرأة عددا من المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية فضلا عن زيادة عدد مقاعدها فى مجلسى النواب والشيوخ.

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