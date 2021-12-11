انطلاق مؤتمر شباب الإعلام العربي غدا.. والغطريفي يعرض تجربة مجموعة أونا

يوسف عفيفي:

ينطلق غدا الأحد، مؤتمر شباب الإعلام العربي، في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في دورته الأولى التي تبدأ بتاريخ 12 وحتى 14 ديسمبر بعنوان "صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات".

يأتي الملتقى برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة نشوة عقل، أستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أمينا تنفيذيا للملتقى، وعليا حسن، رئيس وحدة العلاقات العامة بإعلام القاهرة، وسامح رأفت رئيس وحدة الخدمات الطلابية بإعلام جامعة القاهرة، منسقا عاما للملتقى، ومدير التسويق نهلة طارق.

ويستعرض "مصراوي" تفاصيل الملتقى على النحو التالي:

أقسام الملتقى:

1- جلسة نقاشية تفاعلية بين خبراء الميديا والشباب.

2- ورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة.

3- مسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر(أفلام وثائقية-إعلانات مصورة- حملات) في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

أولا: الجلسات النقاشية : المحاور والمتحدثون

اليوم الأول: جلسات نقاشية تحت عنوان (صناعة المحتوى في الإعلام التقليدي والرقمي)

- مقدمة افتتاحية وكلمات الترحيب بالضيوف والحضور (تقديم/ خلود زهران)

الجلسة الأولى (10 صباحا – 11.30) (تجارب ملهمة من الإعلام المصري-1)

المتحدثون:

- المهندس أسامة الشيخ، مؤسس ومطور لعدة قنوات تلفزيونية مصرية

- ألبرت شفيق، رئيس قنوات on

- أحمد فايق، رئيس تحرير صاحبة السعادة، مقدم برنامج مصر تستطيع

- الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس مجموعة قنوات dmc

تدير الجلسة، الدكتورة خلود زهران، المذيعة بقناة اكسترا نيوز.

الجلسة الثانية: (12 – 1.30) بعنوان (تجارب ملهمة من الإعلام الرقمي-2)

في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "تجارب ملهمة من الإعلام الرقمي" يعرض علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام تجربة المؤسسة في مواقعها "مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت"، في استخدام التكنولوجيا لصالح المحتوى بالتركيز على إمكانياتها وتطويعها من أجل الجودة والعمق وتقديم خدمات إخبارية تلتزم بالمعايير المهنية، فضلا عن استعراض ريادتها بين المنصات الإخبارية في إنتاج إصدارات الإعلام المتقاطع "كروس ميديا" وكذلك صحافة البيانات واستخدام أدوات السرد والعرض البصري لصناعة تقارير تفاعلية إضافة إلى منتجات الفيديوهات القصيرة والبودكاست والتحقق من الصور والفيديوهات والتصوير بتقنية 360.

ويتحدث في الجلسة أيضا:

- محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت أورج وموقع في الفن.

- أبانوب عماد، بروديوسر قسم الديجيتال بسكاي نيوز.

- محمد جلال الدين، مؤسس منصة ذا جلوكال.

ويدير الجلسة، أحمد نجيب، مراسل منصة الساحة، ومذيع بالنيل للأخبار.

الجلسة الثالثة (2-3.30) بعنوان (دقة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي)

المتحدثون:

- أحمد الشيخ، مستشار الإعلامي الرقمي بشركة mediamise بالمملكة المتحدة.

- الدكتور محمد سعيد محفوظ، الصحفي بالأهرام، مؤسس ميدياتوبيا للتدريب الإعلامي.

- عمرو العراقي، خبير صحافة البيانات، مؤس موقع info times.

ويدير الجلسة، عمرو فارس، صحفي بالشروق.

وفي اليوم الثاني: جلسة نقاشية بعنوان (مهارات سوق العمل الإعلامي)

الجلسة الأولى (10 - 11.30) مهارات سوق الأداء الإذاعي والتليفزيوني

المتحدثون:

عمرو خليل، مقدم البرامج بقناة dmc

- مروج إبراهيم مذيعة بسكاي نيوز عربية

- خلود زهران، مذيعة CBC EXTRA.

- أسماء سمير، مذيعة بالراديو، وممثلة ومخرجة دوبلاج بأفلام ديزني العربية.

ويدير الجلسة، امل نعمان، مذيعة بالنيل للأخبار.

الجلسة الثانية (12-1.30) بعنوان مهارات المنتج التلفزيوني

- عمرو قورة، منتج ومسوق تليفزيوني.

هاني لطفي، بروديوسر شبكة DMC.

- أحمد نجيب، مراسل منصة الساحة التابعة لقناة الحرة الأمريكية..

- دينا الجندي، بروديوسر ومراسلة برنامج(الحكاية مع عمرو أديب).

ويدير الجلية، آية غرياني، مقدمة حفل المومياوات، مذيعة بـ DMC.

الجلسة الثانية (2-3.30) بعنوان مهارات الكتابة والسرد

- الدكتور مها الوزير، كاتبة وروائية (لعبة نيوتن – هذا المساء)

- أحمد الدريني كاتب ومدير وحدة الأفلام الوثائقية بقنوات DMC.

- إياد صالح، كاتب ومنتج تلفزيوني وصاحب شركة koshk Creative Studio.

ويدير الجسلة، عمار صبري، من كتب مسلسل نيوتن.