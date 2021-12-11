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تنقل مباراة مصر والأردن.. تعرف على أحدث تردد لقناة أون تايم سبورتس

03:28 م السبت 11 ديسمبر 2021
تنقل مباراة مصر والأردن.. تعرف على أحدث تردد لقناة أون تايم سبورتس

منتخب مصر

كتب- مينا غالي:

يلتقي منتخبنا الوطني المصري، مع نظيره الأردني في إطار مباريات ربع نهائي كأس العرب، وذلك في الخامسة من مساء اليوم السبت، على ستاد الجنوب.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس وذلك بعد حصولها على حقوق بث المباراة بشكل رمسي.

تردد أون تايم سبورتس

تنقل أون تايم سبورتس المباراة عبر ترددها: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتمكن منتخب مصر من التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام الجزائر بهدف لكل فريق، ولكن منتخبنا تمكن من حسم الصدارة لصالحه بسبب قانون اللعب النظيف.

ووصل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

ويتأهل الفائز من مباراة اليوم لملاقاة المنتخب التونسي في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي المنتخب القطري الفائز من مباراة المغرب والجزائر.

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