وزير الزراعة يتفقد مشروعات تنمية منطقة توشكى

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كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، منطقة توشكى لمتابعة كافة المشروعات الزراعية هناك.

ووجه القصير،اليوم السبت، بضرورة زيادة عدد الآلات والمعدات وبمختلف القدرات بما يلائم طبيعة المشروع واحتياجاته، كما تفقد محطة البحوث الزراعية وافتتح مبنى محطة بحوث الصحراء الجديد للوقوف على قدرتهم تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والتقني للمستثمرين والمزارعين وشركات الاستصلاح بالمنطقة ووجه بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المزارعين وضرورة تطبيق نتائج الدراسات والبحوث التطبيقية الناجحة لدى المزارعين والشركات.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات معامل التربة والمياه بمحطتي البحوث في دراسات الحصر التصنيفي واستكمال أجهزة المعامل وتزويدها بالكوادر البشرية المدربة.

وتفقد الوزير أيضا زراعات القمح والنخيل وبعض زراعات المانجو وأنشطة الإنتاج الحيواني بمشروع توشكى ووجه بضرورة نشر وزراعة الأصناف عالية الإنتاجية وخاصة محصولي القمح والذرة الشامية وأكد على ضرورة إنشاء وحدات لإنتاج الكمبوست لدي المزارعين والشركات للاستفادة من المخلفات الزراعية.

كما وجه بتوفير المطبوعات الفنية من نشرات إرشادية وخلافه الخاصة بالتسميد والمبيدات وتلك المتعلقة بالمحاصيل المنتشرة بتوشكى.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة تدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم ماديا مؤكدا على أهمية العنصر البشري كأحد أهم عناصر التنمية الزراعية المستدامة.

وطالب بضرورة الحفاظ على موارد ومقدرات الدولة والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق أعلى عائد اقتصادي مؤكدا على ما تتحمله الدولة المصرية من مليارات الجنيهات في سبيل إنشاء وتنفيذ المشروعات الزراعية من بنية قومية وأساسية وفي سبيل إنشاء وتنفيذ مشروعات الاستصلاح الكبرى مثل توشكى والعوينات والدلتا الجديدة وسيناء.