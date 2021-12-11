أسعار المستشفيات الخاصة.. مقدم طلب مناقشة في البرلمان: بيمصوا دم الغلابة

كتب- مصراوي:

كشف النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أسباب تقديمه طلب مناقشة عامة بشأن ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال هندي لمصراوي، إن بعض المستشفيات تستغل ظروف الوباء وترفع أسعار بروتوكولات العلاج بصورة مبالغ فيها رغم تحديد وزارة الصحة أسعار هذه الخدمات، مؤكدا على أن هناك حالة من حالات استغلال ظروف المرضى والمواطنين حال عدم وجود أماكن في المستشفيات الحكومية.

وأضاف هندي: المستشفيات الخاصة بتمص دم الناس الغلابة في ظل الجائحة وغيرها، ولا بد من وضع ضوابط وأسس لهذه المستشفيات للتعامل مع المرضى، مؤكدا على أنه طالب الوزارة في طلب إحاطة في دور الانعقاد الأول بشأن وضع وتوضيح أسعار المستشفيات الخاصة ولكن للأسف حتى اللحظة لم يتم عمل شىء.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة ومع انتشار الجائحة، شهدت المستشفيات الخاصة ارتفاعا في أسعار بروتوكول علاج الفيروس، وكذلك غرف الرعاية المركزة على الرغم من إعلان وزارة الصحة مسبقا عن تسعيرة الحصول على الخدمة اللازمة بالمستشفيات الخاصة، ووضع حد أقصى للحصول على الخدمة، ولم تلتزم الكثير من المستشفيات بهذه التسعيرة التي راعت الوزارة فيها وضع هامش ربح مناسب وفى نفس الوقت تضمن التسعير عدم المغالاة بصورة كبيرة في الحصول على الخدمة.

ونوه بوجود حالات تتعرض لمضاعفات كبيرة نتيجة إهمال هذه المستشفيات لها ثم يتم تحويلها إلى مستشفيات حكومية وتتعرض للوفاة نظرا لسوء الحالة، مؤكدا على أن أهالي المرضى يتعرضون لضغوط كبيرة وقد يكون ليس لديهم أموال كافية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في هذه المستشفيات الخاصة.

وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على كافة المستشفيات الخاصة وإلزامها بتطبيق التسعيرة التي سبق وتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، كما يجب وضع أسعارها أمام المواطنين قبل الذهاب إليها حتى لا يتعرضوا للنصب والضغوط، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات تستغل حالة المريض وأهله في تلك الظروف الصعبة.

كما أشار إلى أنه مع تقديم خدمات خاصة وفندقية ولكن يجب تحديد أسعارها ووضع أسعار ملائمة حتى يمكن أن تتحقق المصلحة لجميع الأطراف سواء للمستشفيات أو المرضى أنفسهم، منوها بأن مصر تتعرض حاليا لموجة جديدة من كورونا.

وشدد على أن المستشفيات الخاصة تعد واحدة من مؤسسات الدولة التي يجب أن يكون لها دور وطني في ظل الأزمة الراهنة، وأن تساند الجهود التي تبذلها الحكومة للخروج من هذه الجائحة، معربا عن أمله أن تسرع وزارة الصحة بتقديم نتائج ملموسة من أجل المواطن.​