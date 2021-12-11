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كويكب بطول برج إيفل.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل ظاهرة بدأت اليوم

02:51 م السبت 11 ديسمبر 2021
كويكب بطول برج إيفل.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل ظاهرة بدأت اليوم

ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية، بدأت صباح اليوم السبت، وتتمثل في اقتراب كويكب 4660 نيريوس.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا، يتوقع مرور هذا الكويكب الذي يبلغ طوله برج إيفل ويبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا.

وأوضح البحوث الفلكية، أن اقتراب الكويكب من الأرض لا يشكل تهديدًا عليها، وسيطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر- وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر.

ويبلغ طول نيريوس 330 مترًا وأبعاده (meter( 510x330x240 و سرعته 6.6 كم/ث و لمعانه 13.1 قدر نجمي .

جدير بالذكر، أن أخفت قدر نجمي يمكن أن تراه العين هو 6 قدر نجمي ولذلك يحتاج الراصد لمنظار جيد ليرى هذا الكويكب.

وأكد المعهد، أن اقتراب الكويكب لا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، وسيطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر.​

المعهد القومي للبحوث الفلكية برج إيفل كويكب بطول برج إيفل

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