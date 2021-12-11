القوى العاملة: شهادة للعمالة المسافرة بالخارج تتيح العمل محليا ودوليا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تخطيط الوزارة لإعطاء كل عامل مصر يسافر للعمل بالخارج جرعة تدريبية مناسبة بموجبها يكون لديه القدرة على العمل في أي مجال مؤهل للعمل به.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، حيث تم بحث الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، فضلا عن موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق والمتمثلة في تمويل مراكز التدريب المهني وبرامج التدريب المقدمة فيها، والأنشطة التدريبية الأخرى والتي تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالي 117 مليونا و429 ألف جنيه للإنفاق على العملية التدريبية.

وأضاف سعفان، في بيان اليوم، أن خطة الوزارة تشمل أيضا إصدار شهادة إتمام تدريب دولية تتيح لحاملها من خريجي التدريب في مراكز التدريب المهني أو وحدات التدريب المتنقلة العمل في مختلف الشركات المحلية والدولية داخل مصر وخارجها.

وأشار الوزير إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة ساعد الوزارة في إنشاء منظومة تدريبية جديدة بعثت الأمل للشباب بتنمية فكرها للقرى الأكثر احتياجا من خلال وحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

وأوضح الوزير أن فكرة إنشاء الصندوق تهدف لتشجيع أصحاب الأعمال على تدريب العمال لديه بنفسه بمساعدة من ذلك الصندوق في مهمته الأساسية دفع منظومة التدريب في مصر للأمام.

وكان الوزير رحب في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس خلفاً لزملائهم، وقدم الشكر والتقدير للأعضاء القدامى على ما بذلوه به من جهود في جلسات المجلس السابقة.

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