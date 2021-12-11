Masrawy logo white

انطلاق نصف ماراثون الأهرامات بحضور 4 آلاف مشارك من 71 دولة - صور

02:23 م السبت 11 ديسمبر 2021
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة

كتب- مصراوي:

تصوير- أحمد جمعة:

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت النسخة الثالثة من نصف ماراثون الأهرامات الذي انطلق من سفح الأهرامات بالجيزة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وشركة أوراسكوم بيراميدز.

يشارك بالماراثون 4 آلاف متسابق بواقع 1300 أجنبي من 71 دولة و2700 من الشباب والأسر المصرية.

وينقسم الماراثون إلى سباقات الركض لمسافات 21 كم و5 كم ويعد أحد أهم سباقات الركض في العالم والذي شهد أكبر عدد من المشاركين على مستوى أحداث السياحة الرياضية هذا العام.

حضر الماراثون المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وأحمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لنصف ماراثون الأهرامات.

ماراثون الأهرامات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شركة أوراسكوم بيراميدز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مصر والأردن| كيف تشاهد المباراة؟.. قنوات مفتوحة وروابط أونلاين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا