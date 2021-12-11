انطلاق نصف ماراثون الأهرامات بحضور 4 آلاف مشارك من 71 دولة - صور

تضم 720 نوعا من النباتات النادرة.. توجيهات من الزراعة بشأن الحديقة

كتب- مصراوي:

تصوير- أحمد جمعة:

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت النسخة الثالثة من نصف ماراثون الأهرامات الذي انطلق من سفح الأهرامات بالجيزة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وشركة أوراسكوم بيراميدز.

يشارك بالماراثون 4 آلاف متسابق بواقع 1300 أجنبي من 71 دولة و2700 من الشباب والأسر المصرية.

وينقسم الماراثون إلى سباقات الركض لمسافات 21 كم و5 كم ويعد أحد أهم سباقات الركض في العالم والذي شهد أكبر عدد من المشاركين على مستوى أحداث السياحة الرياضية هذا العام.

حضر الماراثون المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وأحمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لنصف ماراثون الأهرامات.