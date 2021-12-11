وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع المرافق، والجهاز المركزي للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير بمحافظات المرحلة الأولى للمبادرة.

وأكد الوزير على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دوري حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء من أجل إتاحة الخدمات المختلفة وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين الذين يقطنون بالمناطق الريفية، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مشروعات المبادرة.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح وافٍ عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في المراكز التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مشروعات المياه والصرف، بينما يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروع "سكن كريم".

وشدد الجزار على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة وسرعة إنهاء جميع التنسيقات اللازمة مع مختلف الجهات ذات الصلة لسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية، كما وجه بإعداد تصميمات محطات معالجة الصرف الصحي المقرر تنفيذها بالمرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية والتنسيق لتوفير وإتاحة الأراضي اللازمة لتلك المحطات.​