مباراة مصر والأردن.. الكواليني وبطيشة يعلقان على اللقاء عبر أون تايم سبورتس

كتب- مينا غالي:

انتهت قناة أون تايم سبورتس من استعداداتها لنقل مباراة مصر والأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021 في قطر 2021 والمقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم.

وقررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

وتقيم القناة أستوديو تحليلي للمباراة من تقديم تامر صقر، ويستضيف خلاله الكابتن طه إسماعيل، والكابتن فاروق جعفر، والكابتن حازم إمام، والكابتن محمد فضل.

ويضم الأستوديو التحليلي فقرة تحكيمية مع الكابتن أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي.