القوى العاملة: تعيين 1358 شابا بينهم 23 من ذوي الهمم بأسيوط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، 1358 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2610 شباب، فضلا عن إصدار 2150 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، عن صرف المديرية منح عمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، بواقع 57 ألف جنيه، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

وفتشت المديرية -دوري وحملات- في مجال السلامة والصحة المهنية على 176 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1468 منشأة، وأسفر عن تحرير 130 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 16 شكوى، وعقد 8 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل النساء والأطفال.

وفي مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 13 شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء كاملة، كما تم التفتيش على 66 منشأة يعمل بها 70 طفلا ولم يسفر عن أي مخالفات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 176 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.