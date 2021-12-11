العقود الوهمية.. تحرك مصري سعودي بشأن العمالة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت وزارة القوى العاملة، اجتماعا تنسيقيا مع فيصل العتيبي الملحق العمالي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث ومناقشة مستجدات منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

وبحسب بيان اليوم، أثنى العتيبي على العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة القوى العاملة في العديد من الملفات.

وتناول الاجتماع، مشروع الربط الإلكتروني ومناقشة آلية تنفيذه، فضلا عن أهمية هذا المشروع للمساهمة في القضاء على العقود الوهمية وحفظ الحقوق للعمال، بالإضافة إلى حوكمة عملية استخدام العمال بالخارج.

واستعرض الاجتماع، تجربة مصر في الربط الإلكتروني مع دولة ليبيا، وتم الاتفاق على تبادل الوفود الفنية بين البلدين، فضلا عن تنظيم ووضع آلية لاتخاذ إجراءات الفحص المهني المطبق بالسعودية.

حضر اللقاء أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبدالعاطي، مستشار الوزير القانوني، وحسين صبري، مستشار الوزير للمعلومات، وخالد رضوان، مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعزت عمران، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل.

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