محافظ الجيزة يوجه بإزالة الزرايب وأماكن تربية المواشي بشارع البحر الأعظم

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزالة بعض المنشآت والأسوار المقامة بالمخالفة وتعيق رؤية كورنيش النيل، مشدداً على رئيس الحي بعدم السماح بوجود أي عوائق وتطبيق القانون بحزم.

وبحسب بيان اليوم، جاء في إطار المتابعات الميدانية التي يجريها المحافظ، لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من المحاور الرئيسية والحيوية.

واطلع المحافظ، على موقف إنشاء أرصفة المشاة وإجراء التنسيق العام للبلدورات خاصة بعد إزالة عدداً من الزرائب وأماكن تربية المواشي بمسار الطريق تابعة لمحال الجزارة، مشددا على إزالة كافة التعديات وعدم السماح بتكرار تلك المخالفات لما لها من أضرار بيئية وتعكس مظهر غير حضاري للطريق خاصا بعد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف وتجميل لتحسين الرؤية البصرية للطريق.

وأكد راسد، على أصحاب محلات الجزارة والمواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وعدم التعدي على الطريق العام وأرصفة المشاة والمبادرة في منع أي سلوكيات من شأنها إهدار ما تم ضخه من اعتمادات مالية لتطوير تلك الطرق.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تتعدى على حرم الطريق العام أو أرصفة المشاة.

ووجه المحافظ، برفع نواتج الأعمال من المخلفات والرتش أولا بأول مع متابعة أداء شركات النظافة بذلك القطاع ومدى الالتزام بالأعمال المكلفين بها.

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب برفع كافة الحواجز الحديدية وأماكن حجز الركنات للسيارات بطول شارع البحر الأعظم سواء تابعه للمنشات والمحال أو أمام العقارات السكنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لعدم تكرار المخالفة.

وشهدت الجولة، تكليفات لمحافظ الجيزة بإزالة موقف عشوائي لسيارات السرفيس بشارع البحر الأعظم والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس للتأكد من عدم تكرار الوقوف العشوائي لمركبات السرفيس وتطبيق القانون حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام وطه عبدالصادق رئيس حي جنوب الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.