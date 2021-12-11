الجيزة: غلق سناتر دروس خصوصية بالوراق - صور

الأوقاف تعرض فيلما تسجيليا للنسخ الماضية من المسابقة العالمية للقرآن

كتب- أحمد مسعد:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلق السناتر بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف هاني السيسي، رئيس حي الوراق.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم السبت، إنه تم مداهمة سنتر العاصمة وسنتر لمياء للدروس الخصوصية بعزبة الخلايفة بوراق العرب وتم غلقهم مع مصادرة الكراسي الموجوده بالسناتر والتحفظ عليها وإيداعها مخازن.

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.