وزيرة الثقافة: اتفاق مع المتحف الوطني بموناكو الفرنسية لإقامة معرض لأعمال مصرية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، نجحت في عقد اتفاق مع المتحف الوطني الجديد بإمارة موناكو الفرنسية لإقامة معرض به يضم مجموعة متميزة ومنتقاة من مقتنيات الدولة من أعمال رواد التشكيليين المصريين وأعلام الحركة السيريالية الفنية بطريقة الإعارة .

وقالت عبدالدايم، في بيان، اليوم السبت،إن الاتفاق يأتي تفعيلاً لاستراتيجية الدولة لاستثمار ثرواتها الفنية وتعظيم العائد منها، مشيرة إلى أنه يعد إنجازا جديدا للقوى الناعمة ويهدف إلى عرض أعمال عمالقة التشكيليين المصريين بأوروبا والترويج للمقتنيات المتحفية على الصعيد العالمي.

وأضافت الوزيرة أن المقتنيات المختارة تبرز الهوية المتفردة لمصر وتعكس ريادتها الحضارية، مشيرة إلى أهمية وضرورة تواجد الإبداع المصري أمام شعوب العالم، وتابعت أن الاتفاق يأتي كبداية لأطر تعاون أخرى تحمل مردودًا ثقافيًا وفنيًا متعاظم الأثر بين مصر وفرنسا.

من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية إنه ومن خلال مشاركات العديد من المهتمين بتاريخ الحركة التشكيلية المصرية وقع الاختيار على عدد من الأعمال المقتناة بمتاحف محمود سعيد والفنون الجميلة بالإسكندرية، ومحمود مختار بالقاهرة وتشمل 11 عمل (تصوير) وتمثال من ابداعات محمود مختار، مشيرا إلى أن المعروضات تظهر مدى تأثير وتفاعل مدينة الإسكندية مع دول حوض البحر المتوسط.

وأكد على أنه تم اتخاذ كافة الضمانات الفنية والقانونية للحفاظ على سلامة هذه الأعمال وطبقًا للمعايير العالمية، وفقًا لما يشمله عقد الاتفاق.​