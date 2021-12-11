خير دعاية للسياحة.. أهرامات الجيزة تستضيف سباق نصف ماراثون رياضي

كتب- يوسف عفيفي:

استضافت صباح اليوم منطقة أهرامات الجيزة سباق نصف ماراثون الأهرامات للسنة الثالثة على التوالي بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء، ووزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة.

وبحسب بيان اليوم، قال أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، إن هذا السباق يعتبر أحد أهم سباقات الركض في العالم، ويشهد أكبر عدد من المشاركين على مستوى أحداث السياحة الرياضية هذا العام، فضلا عن اجتماع جميع عوامل النجاح فيه من بيئة مميزة ودعم حكومي وتنظيم من الدرجة الأولى كما أنه كحدث رياضي كبير في قلب الأهرامات يعمل على إبراز جمال مصر الحضاري والترويج السياحي لها.

وأكد محيي، على أن إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية والسباقات في منطقة الأهرامات يعد خير دعاية للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية به ما بين ثقافية ورياضية وشاطئية وغيرها، كما يؤكد في الوقت ذاته قدرة مصر على استضافتها وتنظيمها لمثل هذه الأحداث.

وشارك في السباق (4000) متسابق محلي ودولي من (80) دولة مختلفة حول العالم بواقع 1300 أجنبي من 71 دولة، و2700 من الشباب والأسر المصرية، لافتا إلى أن السباق ينقسم إلى سباقات الركض لمسافات 21 كم و10 كم و 5 كم.