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الطقس اليوم.. انخفاض حرارة ليلا وأمطار على هذه المناطق

12:48 م السبت 11 ديسمبر 2021
الطقس اليوم.. انخفاض حرارة ليلا وأمطار على هذه المناطق

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم عن الأمس بحوالي درجتين.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أن طقس خلال ساعات النهار ومع سطوع أشعة الشمس يكون مائلا للحرارة على جنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومحافظات شمال الصعيد.

وتابعت: "خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر"، موضحة أن الطقس يكون بارد على كافة الأنحاء في الجمهورية، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى مع أشعة الشمس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من يوم الاثنين المقبل أن نشهد تراجع في درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى 5 درجات، على أن يستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع وسوف يكون على كافة أنحاء الجمهورية، في ظل وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

الطقس أمطار درجة الحرارة الرياح هيئة الأرصاد الجوية

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