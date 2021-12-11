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جولة نيلية وزيارة الأماكن السياحية.. ننشر برنامج النسخة 28 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

12:47 م السبت 11 ديسمبر 2021
جولة نيلية وزيارة الأماكن السياحية.. ننشر برنامج النسخة 28 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب- محمود مصطفى:

انطلقت صباح السبت، فعاليات النسخة ال٢٨ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وبدأت فعاليات الافتتاح، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ شعبان عبدالعزيز الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، الفائز بالمركز الأول في النسخة ال٢٦ من المسابقة.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة لحضور افتتاح المسابقة التي تعقد في الفترة من 11 – 15 ديسمبر الجاري، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

وتعقد المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة ٧٤ متسابقا و١٢ محكما من داخل مصر وخارجها.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،، دعوة 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالنسخ الماضية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، لحضور افتتاح النسخة الـ 28.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعاية هذه المسابقة إكرامًا لأهل القرآن الكريم، موضحًا حرص الرئيس على تشجيع حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وإكرام أهله.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، ستعقد دورات في فهم المقاصد والقراءة و التلاوة، فمن لا يفهم المقاصد لا يعرف مواضع الوقف والابتداء، وأحيانا عندما يتلو آية عن الجنة والنار، أو الخشوع فإذا لم يفهم المقصد ربما يفوته الأداء الصحيح في التلاوة فعندما يكون القارئ عالما يكون أفضل.

وجاء برنامج المسابقة كما يلي:​

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المسابقة العالمية للقرآن الكريم الأماكن السياحية جولة نيلية محمد صديق المنشاوي وزارة الأوقاف

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