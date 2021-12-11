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كورونا| متحدث الصحة: فرص دخول العناية 23 مرة أعلى بالنسبة لغير المطعمين

12:43 م السبت 11 ديسمبر 2021
كورونا| متحدث الصحة: فرص دخول العناية 23 مرة أعلى بالنسبة لغير المطعمين

فيروس كورونا

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، تصريحات الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث الصحة، في هذا الشأن.

وأوضح عبدالغفار أنه بناء على احدث الدراسات في هذا الشأن ومن خلال دراسة أجريت في محافظة انتاريو بدولة كندا، فإن احتمال الإصابة بفيروس كورونا المسحوب بأعراض 5 مرات أعلى بالنسبة لغير المطعمين.

كما أن احتمال دخول المستشفى بسبب الإصابة بكورونا 13 مرة أعلى بالنسبة لغير المطعمين، وفرصة دخول العناية المركزة 23 مرة أعلى بالنسبة لغير المطعمين.

وتعتبر التطعيمات فعالة بدرجة ممتازة في الوقاية من المرض الشديد.​263853065_224735786504310_1865603329904832183_n

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