الزهراء حلمي تبتهل في افتتاح المسابقة العالمية الـ 28 لحفظ القرآن

كتب- محمود مصطفى:

قدمت المنشدة الزهراء حلمي فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، في افتتاح المسابقة العالمية الـ 28 لحفظ القرآن الكريم، السبت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحاز ابتهال الزهراء حلمي على إعجاب الحضور، الذين تفاعلوا معها بالتصفيق، ودائما ما تستعين بها وزارة الأوقاف في الاحتفالات التي تقيمها.

واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالبة إسراء عبدالعزيز الهنداوي.

وانطلقت صباح السبت، فعاليات النسخة ال٢٨ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وبدأت فعاليات الافتتاح، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ شعبان عبدالعزيز الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، الفائز بالمركز الأول في النسخة ال٢٦ من المسابقة.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة لحضور افتتاح المسابقة التي تعقد في الفترة من 11 – 15 ديسمبر الجاري.

وتعقد المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة ٧٤ متسابقا و١٢ محكما من داخل مصر وخارجها.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعاية هذه المسابقة إكرامًا لأهل القرآن الكريم، موضحًا حرص الرئيس على تشجيع حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وإكرام أهله.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، ستعقد دورات في فهم المقاصد والقراءة و التلاوة، فمن لا يفهم المقاصد لا يعرف مواضع الوقف والابتداء، وأحيانا عندما يتلو آية عن الجنة والنار، أو الخشوع فإذا لم يفهم المقصد ربما يفوته الأداء الصحيح في التلاوة فعندما يكون القارئ عالما يكون أفضل.​