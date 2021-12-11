وزير الأوقاف: السيسي حريص على إكرام أهل القرآن

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- إسلام فاروق:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته المسابقة العالمية الـ 28 لحفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده، إكرامًا لأهل القرآن الكريم، مؤكدا حرص الرئيس على تشجيع حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وإكرام أهله.

وقال وزير خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، السبت: "يسعدني أن أنقل لكم تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أنابني لحضور فعاليات الافتتاح"، معلنا عن ترحيبه بضيوف المسابقة من داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، ستعقد دورات في فهم المقاصد والقراءة و التلاوة، فمن لا يفهم المقاصد لا يعرف مواضع الوقف والابتداء، وأحيانا عندما يتلو آية عن الجنة والنار، أو الخشوع فإذا لم يفهم المقصد ربما يفوته الأداء الصحيح في التلاوة فعندما يكون القارئ عالما يكون أفضل.

وأعلن وزير الأوقاف دعوة 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بالنسخ الماضية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، لحضور افتتاح النسخة الـ 28.