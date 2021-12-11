اختيار المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق كأفضل مشروع نقل خلال 2021

كتب- أسامة علي:

حصل مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4B والذي تم تنفيذه من خلال تحالف شركتي (المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات) تحت إشراف وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على جائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 في فئة النقل والسكك الحديدية طبقاً لمجلة ENR الأمريكية الواسعة الشهرة في مجال التشييد، بحسب بيان لوزارة النقل، اليوم السبت.

وتمثل تلك الجائزة (أوسكار ) في مجال الإنشاءات، والتى تم تسليمها من خلال حفل افتراضي وبث حي من الولايات المتحدة الأمريكية يوم 9/12/2021 كما حصل المشروع كذلك على جائزتين من مجلة "ميد" الإنجليزية كأفضل مشروع في فئة مشروعات النقل لعام 2021 على مستوى الشرق الأوسط وجائزة أخرى على المستوى المحلي والتي تم تسليمهم في احتفالية كبرى بمدينة دبي يوم 8/12/2021، حيث تمنح هذه الجوائز لأفضل المشاريع وأكثرها تأثيرا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو في أغسطس 2020 بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمتد بطول 11.5 كم من محطة هارون بمصر الجديدة وحتى محطة عدلي منصور (التبادلية) بموقف العاشر بطريق الإسماعيلية الصحراوي وتشتمل على 10 محطات (4 نفقية – 6 علوية).

كما تشتمل على المحطة التبادلية عدلي منصور والتي تعتبر مجمع نقل متكامل الخدمات يضم (محطة لمترو الأنفاق - محطة للقطار الكهربائي LRT - محطة سكك حديدية (السويس/ عين شمس) - محطة للسوبرجيت وأتوبيس المطار - موقف الأتوبيس الترددي عدلي منصور/ السلام)، كما تضم أكبر ورشة للعمرة الجسيمة بالشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدان ، وبلغت تكلفة تنفيذها 28 مليار جنيه.​