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الطقس اليوم.. شبورة وبرودة وحرارة وأمطار على هذه المناطق

10:17 ص السبت 11 ديسمبر 2021
الطقس اليوم.. شبورة وبرودة وحرارة وأمطار على هذه المناطق

شبورة كثيفة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على مختلف الأنحاء.

طقس اليوم السبت

قالت الهيئة، في بيان، إن طقس اليوم السبت يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

شبورة مائية صباحا

تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال الفترة من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة

يشهد طقس اليوم السبت فرص أمطار خفيفة بنسبة 20% إلى 30% تقريبا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحري (24 - 15).

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية (23 - 14).

وتسجل درجات الحرارة على جنوب سيناء (27 - 16).

وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد (25 - 11).

كما تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد (30 - 14).

شبورة الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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