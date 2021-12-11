مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية بعد حصولها على المركز الثاني

كتب- مصراوي:

عقدت بالعاصمة البريطانية لندن انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية، حيث تمكنت مصر وللمرة الأولى من الفوز بالمركز الثاني في الفئة (C) بعدد أصوات 135 صوتا من 159 صوتا صحيحا بعد أن كانت في المركز 11 في 2019.

وبحسب بيان لوزارة النقل، اليوم السبت، يأتي هذا الفوز تكليلاً لجهود متضافرة بين قطاع النقل البحري ووزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن حيث استمر التنسيق على مدار العاميين السابقين من أجل الترويج لدعم الترشح المصري والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس والذي احتفظت به منذ 1977 وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل تحت قيادة كامل الوزير الذي كان شديد الحرص على متابعة هذا الملف بنفسه وتذليل أي عقبات.

وقال البيان إنه على الرغم من ظروف جائحة كورونا فقد تمكنت مصر بفضل إخلاص العاملين على هذا الملف وتفانيهم فيه من تحقيق هذا النجاح الذي يليق بمكانة مصر البحرية على المستوى الدولي.

وتابع البيان: هذا إن دل على شيئ فإنه يدل على أن مصر قد استعادت وضعها الذي تستحقه في المحافل الدولية بتشجيع ودعم من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي وأنها قادرة على استمرار العمل من أجل تحقيق مزيد من المكاسب.

جدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تقوم بتنظيم وتشريع الأنشطة البحرية وتهدف إلى الحفاظ على البيئة وتسهيل التجارة العالمية.

ترأس وفد مصر المشارك في انتخابات مجلس المنظمة اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.​