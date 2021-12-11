البيئة تعلن تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد الهواء بمدينة بنها بالقليوبية

مفتي الجمهورية: القرآن الكريم حصن مصر ومن يدعي غير ذلك جاهل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمقر المجلس المحلي لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتعدل المحطة هي الأولى التي يتم تدشينها بمدينة بنها، كما تعد المحطة الثامنة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة القليوبية.

وأشارت فؤاد إلى أن المحطة تحتوي على أجهزة رصد غاز أول وثاني أكسيد النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز أول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر بالإضافة إلى وحدة لرصد العوامل الجوية، وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقا للحدود القانونية بالملحق رقم 5 لملوثات الهواء الخارجي من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ 115 محطة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الجهود للتوسع في عمليات الرصد البيئي لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لرصد ملوثات الهواء، لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.​