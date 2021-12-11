تهنئة السيسي للعراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية العراق؛ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي، هنأ جمهورية العراق؛ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، مؤكدًا أنها مناسبة عزيزة على الأمة العربية بأسرها.

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة اعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.. مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتدادًا لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ".

وأضاف الرئيس "مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل العالم أجمع.. بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبىّ العظيم، السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائمًا ذخرًا للأمة العربية".

وتحت عنوان (انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بعد غد بشرم الشيخ)، أوضحت صحيفة (أخبار اليوم) أن مدينة شرم الشيخ تستضيف بعد غد الاثنين مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضافت أن المؤتمر يعد أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، وهي الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش أيضا سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أفضل لجميع أشكال الفساد، كذا يتناول المؤتمر الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، دور المرأة في تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت (الجمهورية) - تحت عنوان (بدء انتقال الموظفين في يناير وحتى 30 يونيو) - أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية في تاريخ الدولة، مشيرة إلى أن جموع الشعب والدول الخارجية تنتظر افتتاح المشروع العملاق الذي طال انتظاره، لأنه نقلة نوعية في الأداء الإداري للدولة.

وأضافت السعيد - خلال جولتها التفقدية بمقر وزارة التخطيط في العاصمة الإدارية - أن البيئة الرقمية والإدارة الإلكترونية هما الخيار الأمثل لخلق المجتمع المعلوماتي الذي يستطيع العبور إلى المستقبل بدروع العلم والمعرفة.

وأكدت أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية فهي مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الأوسط، كما تسهم في تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها، يأتي المشروع الضخم تزامنًا مع ميلاد (الجمهورية الجديدة) التي تتطلب تضافر جميع الجهود بما يساهم في تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

ولفتت إلى الانتهاء من كافة أعمال تأثيث المبنى وضمان جاهزيته بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين في الأماكن المخصصة، موضحة أنه مع بدء العام الجديد سيتم انتقال 10% من إجمالي موظفي الوزارة حتى لا يتعطل سير العمل على أن ينتقل 10% آخرين في 1 مارس، و20% في 1 أبريل، و20% في 1 مايو، وبحلول يونيو ينتقل 40% من الموظفين، وبذلك تكون قوة الوزارة انتقلت بالكامل لمقرها الجديد قبل 30 يونيو 2022.

وتحت عنوان (تدفق "رحلات اليوم الواحد" على طريق الكباش والكرنك) أوضحت صحيفة (المصري اليوم) أن عددًا كبيرًا من المصريين والأفواج السياحية القادمة للأقصر - عبر رحلات اليوم الواحد من الغردقة وباقي مدن البحر الأحمر، بجانب الطيران المباشر لمطار الأقصر الدولي - زينوا طريق الكباش الفرعوني، الذي افتتحه الرئيس السيسي، منذ أسبوعين، في احتفالية شاهدها الملايين حول العالم.

وأضافت الصحيفة أن الأعداد الكبيرة استمتعوا بالسير على الممر الحجري يشاهدون التماثيل والخرائط التي توضح تاريخ الطريق، والحرص على التقاط الصور التذكارية مع تماثيل الكباش والمركب الملكي في منتصف الطريق، في مشهد إبداعي يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة التي تبهر الزائرين بما تضمه من معابد شاهقة وإعجاز هندسي وفلكي، بجانب المقاصير الملكية ومقابر الأمراء والنبلاء والملوك المنتشرة في وادي الملوك والملكات بالبر الغربي.

وأشارت إلى أن معابد الكرنك أيضًا شهدت تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية التي تزور المدينة لمشاهدة روعة المقاصد الأثرية والسياحية للأقصر، مستمتعين بالجو الدافئ والتجول داخل معابد الكرنك، والاستماع لشرح عن الـ48 كبشًا التي تم ترميمها، والاستمتاع بجمال الألوان في صالة الأعمدة، والقصص والروايات المدونة عليها، بجانب الطواف حول الجعران المقدس، ومشاهدة الأعمال التي تتم في صالة الأعمدة من ترميم 61 عمودا جديدا.

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