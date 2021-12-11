اعرف موعد مباراة مصر والأردن والقنوات المفتوحة الناقلة
أعلنت قنوات "ON time sports" حصولها على حقوق إذاعة مباراة مصر والأردن، في بطولة كأس العرب، المقرر لها غدًا السبت الموافق 11 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.
ويمكن مشاهدة اللقاء من خلال 3 قنوات مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي..
قناة on time sport على النايل سات
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
قناة 1 bein sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.
تردد القناة: 11013.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3/4.
الاستقطاب: أفقي.
وأخيرًا قناة Alkass One HD القطرية على النايل سات
التردد: 11919 H
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3/4.
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