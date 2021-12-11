"كورونا" في 24 ساعة| زيادة الإصابات في مصر.. والعلماء يتحيرون بشأن جذور "أوميكرون"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 822 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 47 حالة جديدة.

وتوفى الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، مساء اليوم الجمعة، بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ يوم 11 نوفمبر الماضي، واستمر عزله دخل أحد المستشفيات الخاصة.



ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وفاة الفقيه الدستوري شوقي السيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الصحة تحذر من تناول الخلطة السحرية المتداولة للعلاج من البرد

لمخالفة إجراءات كورونا.. تحصيل 8 آلاف غرامة فورية خلال 24 ساعة

كورونا.. تحذير عاجل من الصحة بشأن نزلات البرد: قد تكون إصابة بـ"كوفيد 19"

الصحة العالمية تتوقع زيادة إصابات كورونا وتحذير الخطر الأكبر على هذه الفئة

الصحة العالمية تكشف.. هنا تكمن خطورة كورونا أوميكرون

محافظ الغربية يتابع تطبيق قرارات رئيس الوزراء الجديدة بشأن جائحة كورونا

ألمانيا تُقر أول إلزام محدود بالتطعيم ضد كورونا

لندن: متحور أوميكرون قد يصبح الأكثر انتشارا بالمملكة المتحدة منتصف ديسمبر

استشاري مناعة يكشف الفرق بين أعراض البرد ومتحور أوميكرون

فاينانشيال تايمز: العلماء يتحيرون بشأن جذور متغير أوميكرون

تحذير لبقية دول العالم.. زيادة عدد الإصابات بأوميكرون في الدنمارك​