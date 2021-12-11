إلزام الحكومة بالشفافية.. برلمانية تكشف أبرز توصيات مؤتمر حروب الجيل الرابع

​​كتب- نشأت علي:

أوصى مؤتمر حروب الجيل الرابع والشائعات، الهيئات الحكومية المختلفة بالشفافية والعمل على توافر المعلومات، لردع الشائعات والحد من انتشارها.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن الندوة التي نظمتها ضمن فعاليات صالون مستقبل وطن 30 يونيو، أوصت بضرورة توعية المواطنين بخطورة الشائعات، وتكثيف الندوات التوعوية التي تتسم بالمصداقية والأمانة في العرض وتوجيهها للشباب، للعمل على تكوين مناعة ذاتية للفرد للتصدي للشائعات.

وتضمنت التوصيات إبراز دور الأزهر والكنيسة، من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل وسائل الإعلام، والعمل على إبراز دور النخبة فب المجتمع ومشاركتهم الفعالة للتصدي لحروب الجيل الرابع، على أن يكون هناك اختيار جيد لتلك النخبة.

وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت تقوية دور النخبة من خلال الالتزام بالصدق والأمانة والثقة وتوافر المعلومات من مصدرها حيث يؤدي ذلك لجعل الشباب يبتعدون عن الوسائل غير المشروعة وغير الحقيقية.