​​رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن": مصر عززت مفاهيم حقوق الإنسان

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، رغم ما مرت به، ومازالت تعانيه من أثار سنوات الفوضى.

وقال "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه السلطة في 2014 عززت مفهوم حقوق الإنسان، وغيرت مفاهيمه، سواء من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة أو من خلال إطلاق استراتجية كاملة تلتزم بها مؤسسات الدولة، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.