​​تكريم برلمانية عن تنسيقية الأحزاب خلال مشاركتها في عيد استقلال تنزانيا

استقبل انسليمي بهاتي، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية بالقاهرة، النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، و ذلك للاحتفال بعيد استقلال تنزانيا الستين.

وألقت رشا أبو شقرة كلمة ترحيبية باللغة السواحلية، متحدثة عن تاريخ العلاقات المصرية التنزانية، مؤكدة أهمية الشباب ودورهم في بناء مستقبل القارة، ومشيرة إلى النماذج الشبابية الناجحة وعلى رأسهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ووزعت رشا أبو شقرة عضو التنسيقية، الجوائز على الفائزين في مسابقة اللغة السواحيلية من الطلاب المصريين وتكريم الشخصيات والرموز الافريقية التى لها دور كبير فى توطيد العلاقات المصرية التنزانية، كما قام السفير بتكريم النائبة على مجهوداتها فى الشأن الأفريقي.