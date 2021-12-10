شوقي السيد.. 7 معلومات عن الفقيه الدستوري بعد وفاته متأثرًا بكورونا

(مصراوي):

توفى الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، مساء الجمعة، بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ نوفمبر الماضي، واستمر عزله دخل إحدى المستشفيات الخاصة، حتى وافته المنية.

وتقام صلاة الجنازة، السبت في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر.

وفيما يلي ننشر أبرز 7 معلومات حول الفقية الدستوري الراحل..

- من مواليد محافظة الدقهلية، والده كان يعمل بالأزهر الشريف، تخرج من المدارس الحكومية فى جميع المراحل.

- اندلعت ثورة 52 وهو بالمرحلة الابتدائية، وكان مقيما بالأرياف وقتها، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1959.

- وبعد تخرجه من الجامعة تقدم إلى النيابة العامة، وقبل بها، وبعدها انتقل للعمل فى مجلس الدولة حتى تقدم باستقالته من العمل بالقضاء للعمل العام.

- عمل مستشارا بمجلس الدولة، وعضو لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984.

- كما عمل عضوا مجلس الشورى فى الفترة من 1995 حتى عام 2011، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق.

- أصدر كتابه (مجلس الشيوخ 1923 – 2020)، يتناول الفصل الأول منه وثائق ونصوص دستورية ومحطات مهمة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر منذ عام 1824، فيما يتناول الفصل الثانى دراسات وبحوث عن أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان وآراء أخرى، ويستعرض الكاتب فى الفصل الثالث مبادئ وتقاليد برلمانية فى حياة مجلس الشيوخ (1923 – 1952)، أما الفصل الرابع فيأتى تحت عنوان "مقالات منشورة فى شأن مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"، ويستعرض الفصل الخامس من الكتاب انتخابات مجلس الشيوخ "أغسطس / سبتمبر 2020".

- كان المحامى الخاص بالفريق أحمد شفيق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وعضو مجلس الشورى السابق