انطلاق النسخة الثالثة من "نصف ماراثون" على هضبة الأهرام

(مصراوي):

أعلنت مجموعة "تراي فاكتوري" إقامة النسخة الثالثة من نصف ماراثون جري، غدًا السبت الموافق 11 ديسمبر والذي سيبدأ في السادسة صباحًا، من مدخل الفيوم السياحي، تحت رعاية كلا من وزارة الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، وشركة أوراسكوم.

ومن المنتظر أن يشارك في المارثون 4000 رياضي من أكثر من جنسية عربية وعالمية.

ويحظى ماراثون الأهرامات الرياضي باهتمام محلي ودولي كونه يقام في منطقة الأهرامات التي تعد واحدةً من أهم المناطق الأثرية والسياحية علي مستوي العالم.

وأشاد المهندس هشام جادالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، بمستوي التنظيم والجهود المبذولة في فعالية المارثون لهذا العام بهضبة أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن رعاية أوراسكوم بيراميدز للمشروعات تأتي ضمن استراتيجية الشركة لدعم وتنشيط السياحة الرياضية.

ويشارك في المارثون كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمهندس هشام جادالله رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.