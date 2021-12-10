السيسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدًا لإعلاء شأن حقوق المصريين

(مصراوي):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به في الـ10 من ديسمبر.

وقال الرئيس في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك": "يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياه كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل".

وأضاف: "هو ما تحرص مصر على تحقيقه بإعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين، الأمر الذي انعكس في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي سعدت بإطلاقها ومتابعة تفعيلها، والتي تعتبر مسارًا عمليًا لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة".

واختتم الرئيس: "كل ذلك يأتي تلبيةً لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعمًا لجهود الدولة التي تجاهد لتغيير واقعها وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات".

ويحتفل العالم في يوم 10 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948.