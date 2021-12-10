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جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من المواد المخدرة

10:05 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من المواد المخدرة

أقراص مخدرة

(أ ش أ):

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وذكرت مصلحة الجمارك- في بيان، اليوم- أن أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رقم "TK0690" القادمة من إسطنبول استوقف أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية راكب أمريكي الجنسية من أصل إيراني حاول المرور مسرعا من لجنة الخط الأخضر ومعه حقيبتان كبيرتان و"هاند باج" ويبدو عليه الارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على أحمد عمر مدير الحركة قام بتكليف أحمد مجاهد وعماد صلاح مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 4 علب سجائر بها 16 سيجارة ملفوفة داخلها عشب أخضر لمخدر الماريجوانا، وزجاجاتين بها زيت الحشيش المخدر مخبأة داخل حقائبه.

وقرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 208 لسنة 20121 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​

هذا المحتوى من

Asha
الأقراص المخدرة مخدرات حركة المرور رسوم جمركية

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