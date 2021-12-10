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موعد مباراة مصر والأردن.. 3 قنوات مفتوحة تنقل اللقاء على النايل سات

09:19 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
موعد مباراة مصر والأردن.. 3 قنوات مفتوحة تنقل اللقاء على النايل سات

منتخب مصر

(مصراوي):

أعلنت قنوات "ON time sports" حصولها على حقوق إذاعة مباراة مصر والأردن، في بطولة كأس العرب، المقرر لها غدًا السبت الموافق 11 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة اللقاء من خلال 3 قنوات مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي..

قناة on time sport على النايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

منتخب مصر

قناة 1 bein sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

وأخيرًا قناة Alkass One HD القطرية على النايل سات

التردد: 11919 H

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

موعد مباراة مصر والأردن مصر والأردن كأس العرب بطولة كأس العرب في قطر

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