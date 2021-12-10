حدث في 8 ساعات| الطقس في 6 أيام وشرط إضافة المواليد على بطاقات التموين

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، إعلان تفاصيل الطقس في 6 أيام، وتفاصيل مرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وحقيقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وأول تحرك رسمي بشأن لوحة محمود سعيد "المهملة" في المطار.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: