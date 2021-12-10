الطقس في 6 أيام| انقلاب في الأجواء.. وتحذير من ظاهرة مسيطرة

كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 6 أيام، من السبت 11 ديسمبر وحتى الخميس 16 ديسمبر 2021.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

اعتبارًا من السبت 11 ديسمبر إلى الأحد 12 ديسمبر، يحدث ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

الطقس السبت 11 ديسمبر والأحد 13 ديسمبر:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الطقس الاثنين 13 ديسمبر:

تعود درجات الحرارة للانخفاض في درجات الحرارة، ليحدث "انقلاب في الأجواء" على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (2:5) درجة مئوية.

وشبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات.

الطقس الثلاثاء 14 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 15 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

حالة الطقس الخميس 16 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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