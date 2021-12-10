Masrawy logo white

سد النهضة| خبير مياه يوضح مصير أعمال الإنشاء في ظل الحرب الإثيوبية

06:38 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
سد النهضة| خبير مياه يوضح مصير أعمال الإنشاء في ظل الحرب الإثيوبية

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية والري، إن الصراع الداخلي في إثيوبيا لا يزال مشتعلًا رغم عودة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى مكتبه معلنًا انتهاء المرحلة الأولى من حربه ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، التي أعلنت انسحابها من عدد من المدن.

وأوضح شراقي، اليوم الجمعة، أن انسحاب قوات تحرير تيجراي يأتي ضمن خطة استراتيجية تسعى الجبهة لتنفيذها بالتنسيق مع قوات الأورومو، لضمان تشكيل هجوم مؤثر ضد القوات الحكومية.

وأضاف شراقي: "في ظل هذه الأجواء توضح الأقمار الصناعية عدم وجود أي تقدم في أعمال إنشاء سد النهضة، حيث لا يوجد توليد للكهرباء، أو فتح أي بوابات، كذلك عدم وجود أي علامات تشير إلى الاستعداد للملء الثالث".

FB_IMG_1639153167653

سد النهضة الحرب الإثيوبية آبي أحمد إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا