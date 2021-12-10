سد النهضة| خبير مياه يوضح مصير أعمال الإنشاء في ظل الحرب الإثيوبية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية والري، إن الصراع الداخلي في إثيوبيا لا يزال مشتعلًا رغم عودة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى مكتبه معلنًا انتهاء المرحلة الأولى من حربه ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، التي أعلنت انسحابها من عدد من المدن.

وأوضح شراقي، اليوم الجمعة، أن انسحاب قوات تحرير تيجراي يأتي ضمن خطة استراتيجية تسعى الجبهة لتنفيذها بالتنسيق مع قوات الأورومو، لضمان تشكيل هجوم مؤثر ضد القوات الحكومية.

وأضاف شراقي: "في ظل هذه الأجواء توضح الأقمار الصناعية عدم وجود أي تقدم في أعمال إنشاء سد النهضة، حيث لا يوجد توليد للكهرباء، أو فتح أي بوابات، كذلك عدم وجود أي علامات تشير إلى الاستعداد للملء الثالث".