مصادر بـ"الثقافة": عودة النشاط الثقافي وحفلات التوقيع بمعرض الكتاب

(مصراوي):

أكدت مصادر مطلعة باللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عودة النشاط الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب خلال الدورة الـ53، والتي تنطلق فعالياتها نهاية شهر يناير المقبل.

ولفتت المصادر لـ"مصراوي"، إلى أن النشاط الثقافي لن يعود بكامل طاقته وإنما بجزء يسير منه سوف يتم الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة بما يتلائم ومستجدات انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى عودة حفلات التوقيع لدور النشر بعد تقليصها الدورة الماضية، على أن يتم تخصيص مكان لها في الهواء الطلق بشكل شيك، يتلاءم مع المشهد العام.

وتنطلق الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتحل عليه اليونان ضيف شرف، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأقيمت فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وشهدت الدورة دخول مليون و700 الف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التي شملت كل التفاصيل والخدمات التى تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التى تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها اكثر من 270 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف مشاهدة.